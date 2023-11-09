«Значимое событие». В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного может быть сигналом Владимиру Зеленскому о необходимости прекратить бессмысленные попытки наступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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