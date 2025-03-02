Орбан: "Евросоюз должен начать прямые переговоры с Россией" 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу начать прямые переговоры с Россией, по примеру США, а также пригрозил заблокировать совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины по итогам саммита 6 марта.
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