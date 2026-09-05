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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марков о Макаре: «Меня восхищает то, что он делает. Он достоин контракта, который подписал. Кэйл – один из лучших в своем деле»

Чемпион мира, бывший защитник «Монреаля»  Андрей Марков  поделился мнением о Кэйле Макаре из « Колорадо ».

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