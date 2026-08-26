Ярмарка совриска Third Place Art Fair, фестиваль-трибьют Довлатову «День Д», рейв Kontrkult: чем заняться в последние выходные лета

А еще открытие крыши Новой сцены Александринского театра, «Гамлет» Анатолия Праудина и выставка-посвящение сооснователю «Митьков».
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