"Известия": Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире

Российская Федерация теперь занимает шестое место по объему валютных резервов в мире. РФ сместила Саудовскую Аравию, которая опустилась на седьмую строчку соответствующего рейтинга, пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
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