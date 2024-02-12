"Известия": Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире

Российская Федерация теперь занимает шестое место по объему валютных резервов в мире. РФ сместила Саудовскую Аравию, которая опустилась на седьмую строчку соответствующего рейтинга, пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).