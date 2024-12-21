Когда личное переходит в предпринимательское использование: что должны знать владельцы скважины – жесткие требования и штрафы за воду Ольга БезродняяВладельцы скважин на земельных участках столкнутся с новыми жесткими нормами, соблюдение которых станет обязательным.
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