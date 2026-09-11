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ladyTravel Club

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В России обновят образовательные стандарты в сфере туризма до 2028 года

До 2 ноября 2027 года также разработают и утвердят профстандарт, а с 2027 года будут повышать квалификацию преподавателей и организовывать стажировки работников образования.

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