Темная сторона хорошей девушки Лиды: как звезда разрушила чужую семью

Знаменитость была готова на все ради личного счастья.Наталья Селезнева прославилась благодаря картинам «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Саша-Сашенька» и другим.
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