«Барселона» готова продать Дембеле в «ПСЖ» без включения в сделку игроков, в том числе Икарди

«Барселона» не против перехода вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна. При этом каталонский клуб устроит только продажа 24-летнего француза, без включения в сделку игроков «ПСЖ», в частности, форварда Мауро Икарди, сообщает RAC1.
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии