«Барселона» готова продать Дембеле в «ПСЖ» без включения в сделку игроков, в том числе Икарди

«Барселона» не против перехода вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна. При этом каталонский клуб устроит только продажа 24-летнего француза, без включения в сделку игроков «ПСЖ», в частности, форварда Мауро Икарди, сообщает RAC1.