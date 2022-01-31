Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Барселона» готова продать Дембеле в «ПСЖ» без включения в сделку игроков, в том числе Икарди

«Барселона» не против перехода вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна. При этом каталонский клуб устроит только продажа 24-летнего француза, без включения в сделку игроков «ПСЖ», в частности, форварда Мауро Икарди, сообщает RAC1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх