«Служу Республике»: Украинские боевики не прекращают обстрелы территории ЛНР

В спецпроекте «Служу Республике» Народной милиции ЛНР, рассказали о ситуации в республике за неделю. Народная милиция ЛНР сообщила о том, что киевские боевики за минувшую неделю 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.