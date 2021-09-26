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«Служу Республике»: Украинские боевики не прекращают обстрелы территории ЛНР

«Служу Республике»: Украинские боевики не прекращают обстрелы территории ЛНР

В спецпроекте «Служу Республике» Народной милиции ЛНР, рассказали о ситуации в республике за неделю. Народная милиция ЛНР сообщила о том, что киевские боевики за минувшую неделю 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

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