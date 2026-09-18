Двадцать лет спустя: как роман «Санькя» наконец добрался до экрана

Есть книги, которые не просто читаешь — их проживаешь, споришь с ними, носишь в себе годами. Роман «Санькя» для меня из таких.
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