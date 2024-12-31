Baidu: из США массово вывозят золото после слов Владимира Путина

Фото: Официальный сайт президента РФ Виктория Самойленко13,6 тыс прочтений Вчера После слов президента Российской Федерации Владимира Путина о небезопасности хранения драгметаллов на Западе Индия стала активно вывозить свои золотые запасы из многих стран.
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