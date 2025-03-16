Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Россия в декабре 2021 года потребовала соблюдения своей безопасности, которое  в ЕС предпочли "не заметить", и Рос...Третья мировая: К...
  • Tania Еременко
    Нет! Россия не должна этого допустить.!Мы это уже проходили.Третья мировая: К...
  • Владимир Алтайцев
    Китай  весьма  мерзко  удивил  Россию. Пользуясь  дешёвыми природными богатствами России, Китай  постоянно гадит  ей....Путин удивил Запа...

Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

На самом деле, за достаточно нейтральной формулировкой скрывается тот факт, что российское руководство уже приняло решение, каким образом будет обустроена будущая линия соприкосновения России и того, что останется от Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх