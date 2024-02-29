Народные приметы на 29 февраля 2024 - как провести 366 день в году

29 февраля - особый день в календаре. Раз в четыре года люди с опаской ждут эту мистическую дату. Рассказываем, что говорят народные приметыМногие уверены, что появление 29 февраля в календаре непременно сулит людям одни лишь неудачи и беды.
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