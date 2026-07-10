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Стример Райзен о пресс-конференции Макгрегора и Холлоуэя: «Макс просто мертвый. Судя по их лицам, встречаются Санта-Клаус против скейтера»

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» стример Райзен раскритиковал поведение Макса Холлуэйя на пресс-конференции перед турниром UFC 329.

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