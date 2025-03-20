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За рулем

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    какой же дурак будет брать хлам по таким заоблачным ценам😡Выручка с продажи...
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Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Кроссоверы – это уже две трети нашего рынка. Среди обычных легковушек в статистике доминируют Лады. Но ассортимент моделей бизнес-класса сейчас даже больше, чем народных! Кто только не пытается занять нишу седанов Toyota Camry и Kia K5.

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