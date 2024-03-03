Нейросети внесут серьёзные изменения в жизнь людей

В ближайшие три года с развитием искусственного интеллекта ожидаются значительные изменения в повседневной жизни людей: возможное возвращение к обычным телефонным звонкам, появление новых специалистов по кибербезопасности и личных ассистентов в каждый мобильный телефон.
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