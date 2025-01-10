Выбор редакции: новый маршрут автобуса и возобновленная электричка

Вместе вспоминаем события уходящей пятницы, 10 января В администрации Петрозаводска объяснили причины вырубки зеленых насаждений в районе улиц Попова и Сыктывкарской, расположенных рядом с парком «Патриот».
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