20 минут дыхательной практики могут помочь быстро уменьшить болевые ощущения при раке

Двадцать минут осознанного дыхания, во время которого человек концентрируется на своём дыхании, могут значительно уменьшить интенсивность и дискомфорт от боли при раке, а также снизить уровень беспокойства, связанного с ней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии