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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

20 минут дыхательной практики могут помочь быстро уменьшить болевые ощущения при раке

Двадцать минут осознанного дыхания, во время которого человек концентрируется на своём дыхании, могут значительно уменьшить интенсивность и дискомфорт от боли при раке, а также снизить уровень беспокойства, связанного с ней.

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