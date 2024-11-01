Расчет ТОС группировки «Север» уничтожил живую силу украинской армии в Харьковской области

Ликвидацию противника подтвердили средства объективного контроля В Министерстве обороны России заявили, что российские военные из группировки «Север» уничтожили военнослужащих украинской армии в Харьковской области.
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