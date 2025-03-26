Алтайский Минтранс рассказал, как идет строительство нового терминала аэропорта в Барнауле

Работы ведутся на пяти основных площадках и находятся на контроле регионального правительства Фото: Министерство транспорта Алтайского края В Барнауле продолжается строительство нового терминала аэропорта.
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