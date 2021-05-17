Либеральные наследники фюрера

Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праздничный салют, вот и прожит ещё один год с того великого дня, ещё один мирный год.
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