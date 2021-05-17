Взгляд

16 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    А ничего удивительного нет. Байден же только ПО БУМАЖКЕ "ГОВОРИТ"... А бумажку ему не успеют написать, чтобы попримит...Отказ Байдена от ...
  • Vladimir Lioubimcev
    ШКУРЫ продажные...Продали душу за 3...
  • Vladimir Lioubimcev
    Один-единственный раз, еще во времена СССР, я пил армянский коньяк. Хотя я отчаянно отказывался его даже пригубить, н...Продали душу за 3...

Либеральные наследники фюрера

Либеральные наследники фюрера

Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праздничный салют, вот и прожит ещё один год с того великого дня, ещё один мирный год.

Вернуться к статье
52
Обсудить
Алина
Золотые слова сказал автор. Жди ,Володя, ты получишь своё за короткую память,за предательство,за следование Иудушкиному примеру.
Игорь Тихонов
К сожалению, ЭТИХ уже не переделаешь.. Слишком хорошо над ними поработали! Одно жаль, что Сталин, в свое время, амнистировал всех этих недобитков и разрешил вернуться...
Арсен Межлумов
И.В.Сталин после войны никого не амнистировал, хотя к нему по поводу амнистии бандеровцев в 1945 г. обращался Н.С.Хрущев. Указ об амнистии был инициирован Л.П.Берией летом 1953 г., спустя три недели после смерти Сталина. Хотя, было амнистировано около 1 млн.чел., она коснулось далеко не всех. Не выходили на свободу и так называемые вредители, предатели, политические преступники, граждане, сотрудничающие с оккупантами. Н.С.Хрущев искал оправдания бандеровцам для их амнистии. Именно Н.С.Хрущев инициировал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года. Он назывался "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов». По этому указу в свои родные края возвращались ярые бандеровцы не только из-за границы, но из советских лагерей. В результате начатой хрущевской политики, в конце-концов, реабилитированные националисты смогли уже в 70-х годах возглавить райкомы, областные исполнительные комитеты. Немалая часть смогла получить должности в министерствах и ведомствах Юго-Западной, Западной и Центральной Украины. Согласно советским партийным архивам, к 80-м годам прошлого века, сотрудниками райкомов и обкомов партии на Западной Украине стали лица украинской национальности, которые в течение 1955-1959 года получили реабилитацию. Причем доля таких сотрудников была существенна и достигала в разных районах страны от 35 до 50 процентов. То, что сегодня творится на Украине, в плане махрового национализма и возрождения неофашизма, есть отголосок хрущевской политики по реабилитации бандеровцев и прочей предательской нечисти.
Игорь Тихонов
Вы АБСОЛЮТНО правы!!!
Святослав Петров
" Указ об амнистии был инициирован Л.П.Берией летом 1953 г., спустя три недели после смерти Сталина. .." - Куда-то с этой площадки исчез местный лаврентий - хотелось-бы узнать его мнение об этом...

Картина дня

наверх