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Русская весна

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  • Игорь Егоров
    Никаких домашних арестов, сразу в СИЗО, пора для ждунов и врагов отвести специальную зону содержания до решения суда.«Ты русский? Я ру...
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    Да отдайте же её хохлам, пусть там свои законы устанавливает, а если что не так быстро на передовую отправят чтобы ей...«Ты русский? Я ру...
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Израиль принимает беспрецедентные законы по борьбе с оппозицией

Израиль принимает беспрецедентные законы по борьбе с оппозицией

Израиль принимает беспрецедентные законы по борьбе с оппозицией. Минюст страны распорядился принять закон, по которому сажать в тюрьму на срок до 20 лет будут израильтян, призывающих к санкциям против страны.

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