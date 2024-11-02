Израиль принимает беспрецедентные законы по борьбе с оппозицией. Минюст страны распорядился принять закон, по которому сажать в тюрьму на срок до 20 лет будут израильтян, призывающих к санкциям против страны.
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