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Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома построят четыре объекта образования

Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома построят четыре объекта образования

Четыре образовательных объекта появится на территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство будет реализовано в рамках проекта обновление неэффективно используемых территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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