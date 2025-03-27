Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома построят четыре объекта образования

Четыре образовательных объекта появится на территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство будет реализовано в рамках проекта обновление неэффективно используемых территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.