Глава Airbus подтвердил целевые показатели поставок самолетов на 2026 год

Генеральный директор европейского авиастроительного концерна Airbus Гийом Фори в интервью телеканалу CNBC в рамках международной авиавыставки в Фарнборо (Farnborough Airshow) официально подтвердил, что компания сохраняет плановый ориентир по поставкам коммерческих самолетов на уровне 870 единиц по итогам 2026 года.