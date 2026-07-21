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Глава Airbus подтвердил целевые показатели поставок самолетов на 2026 год

Глава Airbus подтвердил целевые показатели поставок самолетов на 2026 год

Генеральный директор европейского авиастроительного концерна Airbus Гийом Фори в интервью телеканалу CNBC в рамках международной авиавыставки в Фарнборо (Farnborough Airshow) официально подтвердил, что компания сохраняет плановый ориентир по поставкам коммерческих самолетов на уровне 870 единиц по итогам 2026 года.

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