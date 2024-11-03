В Москве арестовали ещё одного генерала. Замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева задержали за требование дать ему взятку в размере 140 млн рублей, при этом он угрожал расторгнуть контракт на 480 млн рублей.
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