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Аргументы и Факты

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В Харькове автомобиль, за которым гнались сотрудники ТЦК, попал в аварию

В Харькове автомобиль, за которым гнались сотрудники ТЦК, попал в аварию

В Харькове произошла авария с автомобилем, за которым вели погоню сотрудники ТЦК (аналог военкомата) совместно с полицией, сообщает украинское издание «Страна.

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