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Царьград

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Песков: Россия приняла предложения США, но Киев отказался

Песков: Россия приняла предложения США, но Киев отказался

Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась с предложениями США, представленными в Анкоридже. Однако американская сторона не смогла убедить Украину принять эти условия из-за влияния европейцев на Киев.

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