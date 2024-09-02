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7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

7 и 8 сентября, в рамках празднования, Дня города в Центре технических видов спорта в Москве при поддержке Департамента спорта и Российской автомобильной федерации состоится уже шестой фестиваль технических видов спорта.

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