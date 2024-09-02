7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

7 и 8 сентября, в рамках празднования, Дня города в Центре технических видов спорта в Москве при поддержке Департамента спорта и Российской автомобильной федерации состоится уже шестой фестиваль технических видов спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии