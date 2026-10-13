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Бублик – Звереву после матча в Шанхае: «Я закончу скоро. Не буду играть, ну куда? Если я это не выигрываю – ## ###, я не хочу»

Александр Зверев победил Александра Бублика в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае – 7:6(6), 4:6, 7:6(1).

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