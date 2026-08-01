Его душа (Юрий Михайлов)

(Василию Федорову – в Марьевке) Его стихам внимаю, не дыша… Он Марьевский – и здесь его душа. Он не святой, не простирает перст, Но смотрит с высоты горы окрест: Все те же земляки или не те, Все так же хлебосольны в суете? Не иссыхают чудо-родники, Не помутнели воды у реки? Все так же на бескрайние луга Зимой ложатся тихие снега? О, как любил он эту тишину.