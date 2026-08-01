(Василию Федорову – в Марьевке) Его стихам внимаю, не дыша… Он Марьевский – и здесь его душа. Он не святой, не простирает перст, Но смотрит с высоты горы окрест: Все те же земляки или не те, Все так же хлебосольны в суете? Не иссыхают чудо-родники, Не помутнели воды у реки? Все так же на бескрайние луга Зимой ложатся тихие снега? О, как любил он эту тишину.
Его душа (Юрий Михайлов)
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Елена НН
Василий Фёдоров * * * А я когда-то думал, что седые Не любят, не тоскуют, не грустят. Я думал, что седые, как святые, На женщин и на девушек глядят. Что кровь седых, гудевшая разбойно. Как речка, напоившая луга, Уже течёт и плавно, и спокойно, Не подмывая в страсти берега. Нет, у седой реки всё то же буйство, Всё та же быстрина и глубина… О, как меня подводит седина, Не избавляя от земного чувства!
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1 м.
Елена НН
Василий ФЁДОРОВ (1918—1984) ЗАМЕТЫ *** Что пользы Вечно Малым пробавляться: Бояться жить И умереть бояться! *** Пусть недруги бранят, Трудись, не споря. Они тебя гранят, Себе на горе.
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1 м.
Елена НН
Василий Фёдоров По главной сути Жизнь проста: Ее уста... Его уста... Она проста По доброй сути, Пусть только грудь Прильнет ко груди. Весь смысл ее И мудр и прост, Как стебелька Весенний рост. А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций В куще облаков? То всё ошибки, Всё накладки И заблуждения Веков. А жизни суть, Она проста: Ее уста, Его уста...
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1 м.
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