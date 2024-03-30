Цифровой силуэт: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой

Следствие задержало еще одного пособника преступников, который обеспечивал их деньгами Яна Штурма Роман Солдатов Следствие 28 марта задержало нового, двенадцатого, фигуранта уголовного дела об атаке на «Крокус Сити Холл» — он участвовал в схеме финансирования террористов, сообщили в СК.
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