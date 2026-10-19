Не только о футболе

Начинаем неделю со спорта: «Тоттенхэм» — «Ковентри» в АПЛ, «Адмирал» — «Салават Юлаев» в КХЛ, а также битва Таггер с Самсоновой! ✅ 🏒 1:00: «Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ — 2:1 НХЛ — регулярный чемпионат 19 октября 2026, понедельник.