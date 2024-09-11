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Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис после дебатов в США

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис после дебатов в США

Певица назвала себя бездетной кошатницей Тейлор Свифт globallookpress.com/C Flanigan Минувшим вечером в США прошли первые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты страны Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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