Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис после дебатов в США

Певица назвала себя бездетной кошатницей Тейлор Свифт globallookpress.com/C Flanigan Минувшим вечером в США прошли первые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты страны Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
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