Трамп может назначить Гренелла спецпосланником по урегулированию украинского конфликта

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп может выдвинуть бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки Ричарда Гренелла на пост специального посланника для урегулирования украинского конфликта, передает Reuters со ссылкой на источники.