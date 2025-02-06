Появилась новая цель шпионского ПО Paragon

В среду итальянская некоммерческая организация Mediterranea Saving Humans, занимающаяся спасением иммигрантов, которые пытаются пересечь Средиземное море из Африки в Европу, сообщила, что один из ее основателей был одним из объектов недавней кампании по борьбе со шпионским ПО, направленной против пользователей WhatsApp.
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