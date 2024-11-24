Догхантерам — бой: за призывы травить собак хотят штрафовать

Василий Лыгин

Государство не хочет навести порядок в этом сегменте, а энтузиасты должны страдать. Когда будет принят закон о чипировании домашних животных? Когда прекратят выпускать стерилизованных животных на улицы? Когда будут штрафовать владельцев животных за выгул без поводка и намордника? А всех зоозащитников обязать содержать бездомных животных на своей территории и не выступать!