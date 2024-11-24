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Парламентская газета

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Догхантерам — бой: за призывы травить собак хотят штрафовать

Догхантерам — бой: за призывы травить собак хотят штрафовать

В России активизировались догхантеры. Сообщения о разбросанной во дворах и на улицах отраве и сосисках с ядом поступают из разных регионов.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
не штрафовать,а сажать сразу -за содействие в убийстве
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17 час.
Василий Лыгин
Государство не хочет навести порядок в этом сегменте, а энтузиасты должны страдать. Когда будет  принят закон о чипировании домашних животных? Когда прекратят выпускать стерилизованных животных на улицы? Когда будут штрафовать владельцев животных за выгул без поводка и намордника? А всех зоозащитников обязать содержать бездомных животных на своей территории и не выступать!
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10 час.

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