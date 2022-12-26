Далглиш – Салаху: «Фантастическое достижение! Рад передать эстафету!» Мо догнал Кенни в списке бомбардиров «Ливерпуля»

Кенни Далглиш поздравил Мохамеда Салаха с 7-м местом в списке бомбардиров «Ливерпуля». «Фантастическое достижение Мо Салаха! Было здорово наблюдать за этим голом с трибун! Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!» – написал бывший нападающий «Ливерпуля» в твиттере.