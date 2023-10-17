Это Xiaomi 14 с HyperOS. Глава компании продемонстрировал новый флагман

Сначала глава Xiaomi Лей Цзунь официально анонсировал новую операционную систему Xiaomi HyperOS, а спустя какой-то час в социальной сети Weibo появилась заметка, в которой топ-менеджер прокомментировал новую ОС и, самое главное, показал первый смартфон с ней – на фото Лей Цзунь держит в руке Xiaomi 14.