В Копейском поселке обвалилась улица: дома стоят на краю обрыва

На место ЧП пригнали коммунальную технику, но ситуация остаётся очень серьёзной.В посёлке Кадровик Копейского городского округа произошёл обвал грунта в районе важной коммунальной составляющей — канализационного коллектора.
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