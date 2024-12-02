Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вырастет ли теперь потребление алкоголя на Вологодчине? Думаю, да

Вырастет ли теперь потребление алкоголя на Вологодчине? Думаю, да

Вологодские депутаты приняли прямо восхитительный местный закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни с 12.

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Комментарии
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Дима Качусов
,,Вологодские депутаты приняли прямо восхитительный местный закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни с 12.00 до 14.00. О чём они при этом думали ‒ непонятно.&quot;                       как написано то и комментирую
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Ингерман Ланская
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Ингерман Ланская
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