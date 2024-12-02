Вологодские депутаты приняли прямо восхитительный местный закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни с 12.
Вырастет ли теперь потребление алкоголя на Вологодчине? Думаю, да
Комментарии
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Дима Качусов
,,Вологодские депутаты приняли прямо восхитительный местный закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни с 12.00 до 14.00. О чём они при этом думали ‒ непонятно." как написано то и комментирую
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1 час.
Ингерман Ланская
не скудеет Россия на чинуш-идиотов..
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23 мин.
Ингерман Ланская
гнилой камуоидной дорогой идёт это губер - алкоголь ограничивает, истуканов упырю ставит, бизнес выдавливает... следующий маразм, видать, концлагерем вылезет...
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19 мин.
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