Тодд Говард прояснил спорный момент из сериала Fallout — каноничность Fallout: New Vega...

Тодд Говард прояснил спорный момент из сериала Fallout — каноничность Fallout: New Vegas в безопасностиИсполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в интервью IGN прояснил момент из сериала Fallout, вызвавший вопросы относительно каноничности Fallout: New Vegas.
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