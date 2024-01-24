Кому-то повезет: соцфонд Петербурга приобретет один протез для инвалида за 4,5 млн

Современные технологии помогают людям с ограниченными возможностями. Потерявшие какую-либо конечность также могут рассчитывать на помощь государства в приобретении современного протеза, оснащенного микропроцессором.
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