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Кому-то повезет: соцфонд Петербурга приобретет один протез для инвалида за 4,5 млн

Кому-то повезет: соцфонд Петербурга приобретет один протез для инвалида за 4,5 млн

Современные технологии помогают людям с ограниченными возможностями. Потерявшие какую-либо конечность также могут рассчитывать на помощь государства в приобретении современного протеза, оснащенного микропроцессором.

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