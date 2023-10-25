МХТ им. Чехова празднует 125-летие: почему театр растет, а не стареет

В середине 1920-х годов Осип Мандельштам написал знаменитую статью "Художественный театр и слово". Соглашаясь с тем, что Художественный театр - дитя русской интеллигенции, "плоть от плоти ее, кость от кости", он неожиданно бросал театру (и этой самой интеллигенции) любопытное обвинение.
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