Доброволец из Чечни рассказал о мотивации подписать контракт с ВС РФ в Балашихе

РИАМО - 27 окт. Доброволец из Чеченской Республики по имени Сулумбек рассказал о своей мотивации подписать конртакт на военную службу в пункте отбора бойцов в Балашихе, сообщили в управлении по работе со СМИ администрации городского округа.
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