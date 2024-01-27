Путин - об участниках СВО: военные составят в будущем элиту России

Олег Орлов

Правильно сказано... А ещё из тех, кто на трудовом фронте а не кривлянием и надругательством над нравственностью деньги зарабатывает... Медаль за бой, медаль за труд, как говорили во времена СССР, из одного металла льют... Надо возродить награды за подвиги в труде, и банальные переработки не всякими трудовыми ограничениями и не только оплатой, но и наградами дополнять , особенно в значимых отраслях... И начинать с низов, таких как трактористка Паша Ангелина, забойщик Стаханов... Ведь японцы думаю, не только за сверхурочные, чуть ли не сутки напролет работают и многие до сих пор... Двигая свою экономику... Но... У нас награды только предпринимателям.. Потому что государство именнно ими отгородило себя от рабочих. Но... Государство, если хочет получать прибыль, должно создавать госпредприятия, не забывая и частников, отмечая усердных и понимающих что от них хотят, обладающих искусством преумножать... Так даже при феодализме по сути, поступал Петр первый...