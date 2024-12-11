Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ

Пресненский суд Москвы заочно арестовал признанную в России иноагентом оперную певицу, бывшую солистку Мариинского театра и экс-депутата Госдумы Марию Максакову* за призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ.
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