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Максакову заочно арестовали за призывы к деятельности против РФ

Пресненский суд Москвы заочно арестовал признанную в России иноагентом оперную певицу, бывшую солистку Мариинского театра и экс-депутата Госдумы Марию Максакову* за призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ.

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