Семь астраханских мостов капитально отремонтировали

В регионе высокими темпами приводят в порядок автомобильные дороги и переправы. За последние 2 года капитально отремонтировали 7 мостов и более 400 км трасс, а до конца года восстановят ещё порядка ста километров.
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