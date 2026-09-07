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Пожарные шести округов Поморья получат новые дыхательные аппараты

Пожарные шести округов Поморья получат новые дыхательные аппараты

На закупку средств защиты органов дыхания из регионального бюджета направили 7,3 млн рублей.Оборудование позволяет пожарным работать в условиях сильного задымления и других непригодных для дыхания средах.

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