OM16. Детектор дыма и встроенная скрытая камера

Перед вами видеокамера, которая удобно расположилась внутри дымоуловителя. Мало кто по памяти может рассказать мелкие детали внешнего исполнения детектора дыма, поэтому можно не волноваться за то, что кто-то, глядя на него, подумает, что его снимает скрытая камера.